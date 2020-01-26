شكرا لقرائتكم خبر عن شويكار لليوم السابع: موافقة أرجع بعمل إذاعى بشروطى وزى ما دلعتكم دلعونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الكبيرة شويكار أنها على استعداد للعودة للعمل الفنى من خلال الإذاعة ولكن بشروطها كشفتها في تصريحات خاصة لليوم السابع مؤكدة أنها لم تتلق عروضا للعودة بعمل إذاعى حتى الأن وذلك ردا على مانشر حول عودتها للعمل الإذاعى من خلال مسلسل جديد بعنوان" طلقنى شكرا"، ولكنها لا تمانع فى العودة بعمل إذاعى.

وضحكت الفنانة الجميلة قائلة:" ماعنديش مانع أرجع بطلقنى شكرا أو جوزنى شكر أو حبنى شكرا لكن بشروطى، وزى ما دلعتكم تدلعونى "

وأكدت الفنانة الكبيرة أن أهم شروطها هى أن يتم التسجيل معها فى منزلها ولا تنتقل للإذاعة مراعاة لحالتها الصحية.

وعن عودتها على الشاشة أجابت بحسم :" لا أشتغل إذاعة ممكن لكن على الشاشة لا صحتى ماتستحملش"

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وأشارت النجمة المحبوبة صاحبة التاريخ الفنى الثرى سينمائيا وإذاعيا ومسرحيا أنه لم يتحدث معها أحد بخصوص المسلسل الإذاعى حتى الأن .

وكان الفنان أحمد فلوكس أشار فى تصريحات صحفية إلى أنه يرشح الفنانة شويكار، للمشاركة في بطولة مسلسله الإذاعي الجديد «طلقني شكراً»، الذي يتولى إنتاجه تمهيداً لإذاعته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه أناب والده الفنان فاروق فلوكس للتفاوض مع شويكار، ومحاولة إقناعها بقبول العرض رغم متاعبها الصحية، متعهداً بتوفير كل سبل الراحة لها أثناء تسجيل الحلقات داخل أحد الاستوديوهات.