شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين نيكى ميناج وصديقها السابق فى متجر بهوليوود.. "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مشادة كلامية وصلت لحد السباب، بين المغنية العالمية نيكي مناج وزوجها الحالي كينيث بيتي من طرف، مع صديقها السابق مطرب الراب ميك ميل، داخل أحدى متاجر الملابس في هوليوود.

ووفقاً لمجلة TMZ، فإن المشادة الكلامية بدأتها "ميناج" بعد رؤيتها لزوجها السابق داخل أحد المتاجر اثناء شراءهما لبعض الملابس، وسرعان ما أحتدم النقاش بينهما وتبادلا السباب.

وأكدت المجلة وفقاً لشهود عيان، أن المشاهدة كادت تصل للمشاجرة بالأيدى لولا تدخل الحرس الشخصي لـ "ميل ميل" الذي قام باصطحابه لخارج المتجر لينتهي الخلاف.

Advertisements

وفي تقرير سابق للمجلة، أبرزت تورط صديق ميناج الحالي، كينيث بيتي، في عدد من قضايا المخدرات والسلاح، كما أنه فى سن الـ16 كان يواعد فتاة بنفس عمره وقام والدها بإبلاغ الشرطة أنه اغتصبها لعدم رضاه عن العلاقة.



جانب من الفيديو

وأكدت المجلة في تقريرها تورطه فى تجارة المخدرات وعمليات سرقة وجرائم الأخرى وصلت لـ 18 مخالفة إجرامية بين اعتداء وتجارة فى المخدرات فى الفترة بين 2006 لـ 2013، وذلك أثناء فترة تواجده داخل السجن لتنفيذ عقوبة القتل غير العمد فى نيويورك.

وفى تغريدة نشرتها "ميناج" عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، في سبتمبر الماضي، أكدت اعتزالها الفن لتكوين عائلة، مناشدة متابعيها وجمهورها بمطالبتها بالعودة مرة أخرى للغناء، وسرعان ما انتشرت التغريدة لتحصد ما يقارب من النصف مليون مشاركة وأكثر من 100 ألف إعجاب، وعشرات الالاف من التعليقات التى تطالبها بالتراجع عن قرارها.