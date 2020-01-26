شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين: طبيبان فقط يحق لهما الحديث عن الحالة الصحية لخالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً للرد فيه على ما تم تناوله بشأن الحالة الصحية للنجم خالد النبوى فى الأيام الماضية، وجاء نص البيان": "بشأن ما تردد من تصريحات غير مسئولة حول الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، تؤكد نقابة المهن التمثيلية على أن الأطباء القائمين على رعاية وعلاج الفنان خالد النبوي هما فقط الدكتور هشام صلاح - مستشفى القصر العيني الفرنساوي.. والدكتور أحمد الجندي-مركز الدكتور مجدي يعقوب

وأضافت النقابة فى بيانها أن هذين الدكتورين:"هما الوحيدان المصرح لهما بالحديث عن حالته الصحية وليس لأي طبيب أخر الحق في ذلك، وإن عائلة الفنان خالد النبوي ونقابة المهن التمثيلية يتقدمان ببالغ الشكر والامتنان للدكتور هشام صلاح والدكتور أحمد الجندي على ما يقومان به من جهد مخلص وأمين في رعاية الحالة الصحية للنجم المصري المحبوب خالد النبوي".



خالد النبوى

وغادر خالد النبوى المستشفى يوم الثلاثاء الماضى ويستكمل عمليات التعافى فى المنزل بمتابعة من الأبطاء، وذلك بعدما أجرى عملية توسيع أحد شرايين القلب وذلك بعدما شعر بضيق فى التنفس أنه لا صحة لاتجاهه لإجراء عملية أخري تستدعى تدخل طبيب القلب العالمى مجدى يعقوب. حسبما أكد أشرف زكى لـ ”الخليج 365” الأسبوع الماضى.

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واحتفل خالد النبوى الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية فى مصر‎.

وعرض لخالد النبوى مؤخراً مسلسل "ممالك النار" الذى حقق نجاحا كبيراً وقدم فيه شخصية "طومان باى"، وشارك فى بطولة العمل الفنانين السوريين رشيد عساف، محمود نصر، عبد المنعم عمايرى، وكندة حنا، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.