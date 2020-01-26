شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسرار فى حياة سعاد حسني ..رفضت ارتداء الحجاب والإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حياة النجمة سعاد حسني الكثير من الأسرار والألغاز والقصص والحكايات واليوم هو ذكري ميلاد السندريلا التي ملأت حياتنا بهجة وحب ومرح ولكن نهايتها كانت مأساوية وهناك 8 أسرار في حياة السندريلا نسردها في ذكري ميلادها اليوم .



سعاد حسني رفضت اغراءات المال من اجل الحجاب

رفضت الحجاب رغم ملاحقة وإلحاح فنانات تائبات وإغرائها بالمال كانت تعالج نفسيا من مرض انفصام الشخصية لفترة قصيرة كانت لا تنجب على الرغم من زواجها 5 مرات وأجهضت مرتين كانت تعاني من تآكل في الفقرتين(العجز والقطنية) أصيبت بشلل في الوجه وإلتهاب فيروسي في العصب السابع أصيبت بمرض الاكتئاب بعد وفاة الشاعر صلاح جاهين لم تتلق تعليما نظاميا في مدارس ولم تحصل علي أي شهادة كانت تعشق ممارسة لعبة البلياردو وتكاد تكون مدمنة للعبة



السندريلا

يذكر أن النجمة سعاد حسني اسمها بالكامل (سعاد حسني البابا ) ولدت في حي بولاق بالقاهرة لعائلة فنية فوالدها محمد حسني البابا الذي كان من أكبر الخطاطين وهي شقيقة المطربة نجاة الصغيرة وعملت في الفن وهى طفلة صغيرة مع بابا شارو واكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي، ثم عملت في أدوار متعددة، وحين فاقت شهرتها الآفاق لقبت بسندريلا الشاشة العربية و تزوجت من المخرج صلاح كريم، ومن المخرج علي بدرخان، ثم بعد ذلك من كاتب السيناريو ماهر عواد.



سعاد حسني رفضت الحجاب

ويذكر أيضا أنها عملت في التلفزيون في مسلسل (هو وهى)، كما حصلت على جوائز عديدة عن أفلام (الحب الذي كان) و(غروب وشروق) وقد نافست الفنانة فاتن حمامة في أن تكون نجمة القرن العشرين، واستطاعت بخفة أن تقدم مسيرة من الغناء والتمثيل والاستعراض جعلتها ملكة في قلوب الجماهيروتوفيت الفنانة سعاد حسني في ظروف غامضه بلندن، تاركة ورائها تاريخًا طويلاً لا يمكن نسيانه.