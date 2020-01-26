شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة البوب الأمريكى "بيونسيه" فى ظهور كلاسيكى مثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية، إنتاج خط الملابس الرياضية للمطربة الأمريكية بيونسيه، وعلامتها Ivy Park بالتعاون مع علامة ملابس رياضية عالمية شهيرة، والتى تميزت بأنها تجمع بشكل بارع بين الراحة والأناقة، وسرعان ما شهدت الخطوط الجديدة انتشار واسع بعد ان جسدت بيونسيه دور الموديل للترويج لملابسها الجديدة.

وظهرت نجمة البوب الأمريكية، في صور جديدة نشرتها منذ قليل عبر حسابها بإنستجرام، وهى ترتدى فستانا قصيرا من تصميم Zerina Akers، و Francesco Murano، وهى في أحضان زوجها المطرب العالمي Jay Z.

ولم تكتفي أسطورة البوب الأمريكية بظهورها بالفستان القصير منذ ساعات، وحرصت على مشاركة جمهورها بصور فستانها الأحمر المثير منذ قليل، الذي حصدت من خلاله أكثر من مليون إعجاب خلال وقت قصير.

يشار إلى أن بيونسيه أطلقت علامتها الخاصة بالملابس الرياضية Ivy Park للمرة الأولى فى أكتوبر 2014، وفى عام 2016 اقتحمت العلامة مجال الأزياء الرياضة. واختارت بيونسيه اسم العلامة Ivy park ليحمل جزءًا من اسم ابنتها "بلو ايفى".

وكانت بيونسيه بدأت الترويج لمجموعة الأزياء الرياضية الجديدة فى ديسمبر الماضى، حيث نشرت عدة صور على انستجرام دونت فيها اسم خط الأزياء على أسنانها وأذنيها وضفائر شعرها باستخدام إكسسوارات مميزة فى طريقة مبتكرة للغاية للدعاية للعلامة التجارية.

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وأصبحت بيونسيه بعد توقيعها عقد شراكة مع شركة الملابس الرياضية الشهيرة Adidas، أول امرأة سوداء تمتلك خط أنتاج رياضي وتكون المالكة الوحيدة لعلامة athleisure التجارية.



