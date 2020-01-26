شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب هذا المساء؟.. 10 عروض مسرحية في انتظارك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 10 عروض مسرحية في انتظارك هذا المساء الأحد 26 يناير وجميعها منتشرة في كل مسارح الدولة والقطاع الخاص ففي مسرح مدينة سنبل يعرض النجم محمد صبحي مسرحيته " خيبتنا " الساعة السابعة مساء .

أما علي مسرح السلام بشارع القصر العينييقدم المسرح الحديث "مسرحية قواعد العشق 40" في الساعة الثامنة مساء والمسرحية مأخوذة عن رواية شهيرة لإليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، فكري سليم ، فوزية هالة ياسر ،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن ،إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.

أما علي المسرح الكوميدي " المسرح العائم الكبير " بالمنيل فتعرض " حب رايح جاي" في الساعة التاسعة والنصف مساء وهي من بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام , ميدو عادل، دنيا عبد العزيز،ميسرة، فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، إستعراضات علاء ابو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب تأليف سامح عثمان واخراج ياسر صادق.

كما تعرض علي مسرح ميامي " رسائل العشاق" في الساعة الثامنة مساء وهي بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم.

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وعلي مسرح الشباب تعرض مسرحية " أفراح القبة" في الساعة السابعة مساء عن رواية نجيب محفوظ، من بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، كتابة و اخراج يوسف منصور.ويعرض على مسرح اوبرا ملك برمسيس" البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

وفي مسرح الطليعة تعرض "صبايا مخدة الكحل" في الساعة الثامنة والنصف مساء بطولة الفنانة سميرة عبد العزيز ، ديكور و ملابس نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر مصطفى، رؤية موسيقية و إخراج انتصار عبد الفتاح أما مسرحية " حريم النار" فتعرض على مسرح الطليعة بالعتبة في الساعة السابعة والنصف مساء عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم وهي بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

وتعرض فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة عرض لمسرح الشارع و عرائس القفاز في تمام الثانية ظهرا ، يعقبها تقديم عرض " ست الدنيا" في تمام الثالثة عصرًا، تأليف و أشعار بلال إمام، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، و فناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم وللأطفال تقدم مسرحية " صحصح لما ينجح" على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة في الساعة السادسة والنصف مساء والعرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا ، إشراف عام محمد نور .