غادة عبدالرازق: كبرت في السن ومش قادرة على المسؤوليات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق إنها مرت بالكثير من فترات الانهزام ولكن ما كان يشد من أزرها وجود عائلتها في حياتها، منوهة إلى أنها تنظر إلى وقتها لابنتها وأحفادها وأفراد عائلتها حولها وتبدأ في التفكير بمسؤوليتها نحوهم.

وأضافت غادة عبدالرازق، في مقطع فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها في إنستغرام، من حوار تلفزيوني أجرته معها: "أحفادي وأختي وأهلي بيقوموني تاني لما بحس إني مهزومة".

واستطردت الفنانة المصرية بأنها عندما كانت صغيرة في السن كان لديها طاقة كبيرة كي تعطي، مبينة: "والواحد صغير عنده خلق ونفس وطاقة إنه يدي بس الواحد كل ما بيكبر المسؤوليات بتكبر وبقول مش قادرة بقى هلاحق على البيت المسؤولة عنه ولا على مين".

وأردفت غادة عبدالرازق: "غير البيت مش عارفة كمان هاخد بالي من مشاكلي ومن الناس اللي عاوزة تعملي مشاكل بحس إن أنا خلاص انتهت طاقتي وبقول كفاية كفاية تعبت".

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وتقوم الفنانة غادة عبدالرازق حاليا بتصوير فيلمها السينمائي الجديد "حفلة 9"، والذي يشاركها بطولته طارق لطفي وكمال أبو رية، ووثقت الإعلامية بوسي شلبي احتفالية بدء التصوير بعدة صور وفيديوهات من الكواليس وظهرت في أحد الفيديوهات وهي داخل غرفة نوم تتواجد بها غادة عبد الرازق مرتدية "ملابس النوم"، برفقة الفنان كمال أبو رية، لتعلق ضاحكة: "يا جماعة دي مش أوضة غادة ليفتكروا إني قفشت كمال أبو رية في أوضة غادة إحنا في كواليس الفيلم في حالة حب بين الجميع".

وتم نشر عدد من الصور جمعت فريق عمل الفيلم وتصدرت غادة عبدالرازق المشهد باعتبارها بطلة العمل وقاموا بتقطيع قالب الحلوى الذي حمل بوستر الفيلم، وحضر الاحتفالية نهال عنبر وكمال أبورية وكاست العمل من منتجين منفذين ومصورين.

يذكر أن فيلم "حفلة 9"، يعيد غادة عبد الرازق، للسينما مجددا، ويشاركها البطولة طارق لطفي ونهال عنبر وكمال أبو رية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن ومن إنتاج شركة الربيع للإنتاج الفني والذي من المقرر عرضه خلال الصيف المقبل.