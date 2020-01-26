أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف بسبب فيديو مع ابنة زوجته

شاركت نادية الكامل، متابعيها على فيسبوك بمفطع فيديو قصير نقلت من خلاله بعض اللحظات العائلية الخاصة، الامر الذي وضع زوجها زوجة الفنان أحمد الفيشاوي في موضع المتهم والمجرم بحق ابنته لينا.

ويظهر في المقطع الفيشاوي وهو يمازح ابنة زوجته بطريقة جميلة ومليئة بالحب والاهتمام، وعلقت عليه كاتبة: "فيش وروما = يوم مجنون"، الامر الذي لم يمر بسهولة على المتابعين الذين انتقدوا اهماله لابنته الوحيدة وانشغاله بابنة زوجته بشكل كامل. ولفت البعض الى انه لا يعطي لينا اي اهتمام وعطف وهذا الامر سيء وقبيح.

وبالتزامن أثار الفيشاوي جدلا كبيراً بعد نشره صورة له مع ابنة زوجته الاخرى، وعلق عليها:"يوم ميلاد سعيد ليليان، 13 عاما".



وتسببت هذه الصورة في هجوم عنيف عليه من جانب متابعيه بسبب ابنته لينا التي تعيش في بريطانيا مع والدتها هند الحناوي ولا يمكنها الانتقال الى مصر بسبب القضايا بين والديها.

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في سياق منفصل، يعرض لأحمد الفيشاوي حاليا في دور العرض فيلم "يوم وليلة" ويشاركع في البطولة النجوم خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، واخرين.

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