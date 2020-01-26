أصالة تكشف حقيقة هجومها على نانسي عجرم بسبب قضية زوجها

نفت المطربة السورية أصالة كل ما تردد من تصريحات نسبت إليها تهاجم فيها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد حادثة فيلتها الشهيرة.

وكتبت أصالة عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "لمّ أُبدي أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداولة، فقط لأنّي لا أُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسة بقضيّتي الخاصّة، وعملي وعائلتي، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد".

وكان قد تردد عبر بعض المواقع أن أصالة اتهمت نانسي عجرم وزوجها بالقتل العمد للشاب السوري، ووصفت قصتهم بالملفقة وأن "ما خفي كان أعظم".

وكانت أصالة قد نفت أيضاً في لقاء تليفزيوني، شائعة عودة علاقتها بالمطربة المصرية أنغام بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، خاصة أن الأزمة التي نشبت بينهما كانت بسبب زواج الأخيرة من زوج ابنة شقيقة زوجها، وهو ما اعتبرته أصالة وقتها خراب بيوت وهاجمت أنغام بحدة، مما دعا بأنغام لأن تعلن في تصريحات تليفزيونية أنها لا تربطها بأصالة أي علاقة صداقة وكل ما في الأمر أن عاطفتها تخيل إليها أن كل من يتعامل معها هو صديق وأنها تبالغ في كل تلك الأمور.

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