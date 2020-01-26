هند صبري: زوجي لا يتابع أعمالي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أشارت الممثلة التونسية هند صبري إلى أن زوجها المصري، أحمد الشريف، لا يتابع أعمالها الفنية. لافتة خلال إطلالتها ببرنامج “أون ست”، المُذاع على فضائية “أون إي” المصرية، إلى أنه يحب "هند الزوجة والأم التي تعرّف عليها وارتبط بها، وليس عملها". مؤكدة أنه لا يُدخل هموم عمله إلى المنزل ولا يتحدث عنه كثيراً وسط العائلة.

ولفتت إلى أنها تطلب منه مشاهدة بعض أعمالها، لرغبتها بمعرفة رأيه بأدائها، مشيرةً إلى أنه شاهد بعض حلقات من مسلسلي “حلاوة الدنيا” و”عايزة أتجوز”، كما أنه شاهد فيلم “الجزيرة”، ونال إعجابه كثيراً.

هذا وأكدت على أنها ليست إنسانة مشككة بطبعها، وأجابت بـ"نعم" على تعرّضها للشائعات، وأكدت تقبلها للنقد ورأي الجمهور.

