شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يثير الجدل بعيد ميلاد ابنة زوجته.. والجمهور: راعى بنتك أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط الفنان أحمد الفيشاوى علاقة هشة بينه وبين ابنته "لينا" من زوجته السابقة هند الحناوى، وتنعكس تفاصيل تلك الروابط الأسرية المفككة فى الصدامات المتتالية بينهما عبر التصريحات الإعلامية أو التدوينات على منصات السوشيال ميديا المختلفة، وذلك على مدار سنوات من النزاع القضائى بين الفيشاوى وهند الحناوى التى اثبتت بحكم قضائى زواجها العرفى من الفنان الشاب ونسب ابنته لينا له.

النزاع الأسرى الطويل أمام المحاكم الذى بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، التى كان أخرها فى نوفمبر الماضى، حيث صدر حكم قضائى بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوى من السفر، والذى سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع ابنته من السفر، وكان لهذا الأمر تأثيره فى نشأة وتصرفات حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، التى أثارت الجدل مؤخرًا بنشر صور لها وهى عارية الجسد معتبرة هذا حرية فى التعبير.

وعلى هامش تلك الخلافات الأسرية، يواجه الفنان أحمد الفيشاوى، انتقادات عديدة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية مع والدتها مهندسة الديكور، ما أثر سلبًا على نشأة ابنتهما، وما زاد من الهجوم مؤخرًا ضد الفيشاوى، احتفاله قبل يومين بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية الكامل، الذى ظهر فى صور وفيديو معها وهو يحتفى بهذه المناسبة السعيدة معها بمشاعر أبوية حرم منها ابنته لينا.

صور وفيديوهات الاحتفال بعيد ميلاد ليليان، جعلت أحمد الفيشاوى مذنبًا فى حق ابنته لينا، أمام الجمهور، حيث نشر الفيشاوى عبر حسابه على إنستجرام، صورته مع ابنة زوجته، وقال فى تعليقه عليها: "عيد ميلاد سعيد ليليان.. أصبحت 13 عامًا.. ليبارك قلبك"، كما نشرت نادية الكامل، مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك، يظهر فيها أحمد الفيشاوى وهو يلهو ويحتفل مع ليليان بمناسبة عيد ميلادها، وقد نادية الكامل على الفيديو، بقولها: " فيش & روما = يوم مجنون".

Advertisements



أحمد الفيشاوى يحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجته

وفى المقابل، قالت ديدا، إحدى متابعات حساب أحمد الفيشاوى على إنستجرام، فى تعليقها على صورته مع ليليان، "روح افرح ببنتك وشوف مالها".

وأضافت فاطمة: "طيب روح شوف بنتك احسن"، فيما انتقدته نرمين حسن، بقولها: "بتحتفل ببنت الناس وناسى بنتك! دى لو كانت بنت حرام وأمها شيطانة بردو كنت هتراعيها وهتراعى إنها ملهاش ذنب بخلافاتك أنت وطليقتك.. ذنبها الوحيد إنها بنتوكو وإنها طبيعى هتميل فعيشتها مع أمها أكتر لأنها هيه دى الفطرة السوية، الأطفال دايمًا بيميلو لكفة الأم لأنها هيه اللى بتراعى وتأكل وتنضف وتسهر.. وببساطة لأن أديان الكون كلها بتوصينا بأمهاتنا فطبيعى هتلاقى نفسها مرتبطة بأمها أكتر.. متعقبهاش على فطرتها السليمة.. راجع نفسك بدل ما تلاقى العمر فات بيك وتندم وقت لا ينفع الندم".



أحمد الفيشاوى وليليان ابنة زوجته نادية الكامل



الجمهور غاضب من إهمال أحمد الفيشاوى لابنته لينا



الجمهور يطالب أحمد الفيشاوى برعاية ابنته