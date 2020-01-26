شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز: "دهب عيرة" اسم مؤقت لمسلسل يسرا و"قارئة الفنجان" غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج سامح عبد العزيز في تحضيرات مسلسله الجديد "دهب عيرة" للنجمة يسرا ويعقد يومياً جلسات عمل مع مؤلف العمل أحمد عادل، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل ووضع الخطوط العريضة للعمل، واختيار الابطال الذين يشاركون فى المسلسل بجانب يسرا.

وقال سامح عبد العزيز لـ"الخليج 365"، انه لم يستقر على اسم نهائى للعمل حتى الأن، وسوف يتم تغيير اسم "دهب عيرة" فهو اسم مبدئى موضحاً أن اسم "قارئة الفنجان" غير صحيح وليس الاسم النهائى كما ذكر البعض.

وكان آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "زي الشمس" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي بطولة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، أحمد داوود، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، جمال سليمان، عمر السعيد أما أول أعمال المخرج سامح عبد العزيز فكان فيلم "درس خصوصي" الذي عرض عام 2005 بطولة محمد عطية، هنا شيحة، حسن حسني، صلاح عبد الله، هالة فاخر، شريف سلامة، حجاج عبد العظيم.

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يذكر أن يسرا قدمت مع المخرج هاني خليفة مسلسل "فوق مستوي الشبهات" الذي عرض خلال موسم رمضان 2016 وشارك في بطولته كوكبة من النجوم، منهم شرين رضا، نجلاء بدر، وأحمد حاتم وزكي فطين عبد الوهاب، هذا إلى جانب تعاونهما معًا في مسلسل "الحساب يجمع" الذي عرض خلال سباق رمضان 2017، وشارك في بطولته محمود عبد المغني، كريم فهمي، إيمان العاصي.

وكان آخر ظهور ليسرا خلال عام 2019 كضيفة شرف في فيلم "أولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود ، كريم قاسم ومصطفى جعفر ومن إخراج طارق العريان.