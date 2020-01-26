شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أحلام تحتفى باستعراضات حفل "ليلة فنانة العرب".. وهذا ما قالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة الكبيرة أحلام، حفلا ضخما الجمعة الماضية فى السعودية، ضم استعراضا كبيرا، وحمل اسم "ليلة فنانة العرب"، ضمن فعاليات موسم الرياض، ليلة الجمعة الماضية.

ونشرت أحلام صور من الاستعراض الضخم فى حفلها، ووجهت الشكر لفرقة الاستعراض التى شاركتها فى الحفل، وغردت عبر تويتر :"شكراً لفرقة مياس العالمية على هذا العرض الرائع والمجهود الجبار في هذه الليلة التاريخية ليلة فنانة العرب أحلام، وتكريمي بعد مسيرة 25 عام في رياض العز السعودية مجهود وابداع وحرفية تستحتقون المكانة اللي وصلتوا لها وأخص بالشكر مصمم العرض ناديم و ريما والينا انا بحبكم كثير".



أحلام



الاستعراض

وتزينت المطربة أحلام فى حفلها بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، والذى يحمل اسم "ليلة فنانة العرب"، بمجوهرات قيمتها 7 ملايين دولار وتصدرت أحلام قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر" بعد تكريمها فى الحفل.

وبعد إطلالة أحلام أصبحت الفنانة صاحبة أغلى إطلالة عربية على الإطلاق، وتلقت فى الحفل درعاً من الذهب الخالص، عبارة عن تاج يمثل شعارها "الملكة".

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الفنانة أحلام

أحلام سافرت خصيصا إلى لندن للاتفاق على القطع، وهى مكونة من عقد وأقراط صممت خصيصاً لها من أحجار الالماس الأصفر والزمرد الأخضر.

وكتبت أحلام عبر تويتر، عن حفلها وقالت: "تكليف وتشريف أن تكون لى ليلة منفردة وتحمل اسمى أحلام، وفى ختام موسم الرياض، شكرا معالى المستشار تركى آل الشيخ، على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسه وعشرين عام توجت بـ "ليلة فنانة العرب"، أنتظركم جمهورى الذى طالما دعمتونى فى مسيرتى، ولولاكم لما كنت أحلام بنت زايد".



ليلة فنانة العرب

وكانت هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية قد اختصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى بليلة تكريمية، ضمن "ليالى الأساطير" التى نظمتها الهيئة على هامش فعاليات موسم الرياض بالسعودية، لتُصبح الفنانة الوحيدة فى الوطن العربى التى يتم تكريمها بين مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار فى هذا الموسم.