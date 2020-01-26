شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة دنيا سمير غانم لوالدها بعد عرض مسرحيته "الزهر لما يلعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة دنيا سمير غانم والدها على مسرحيته الجديدة" الزهر لما يلعب " موجها له رسالة حب عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت دنيا قائلة:" ألف مبروك مسرحية الزهر لما يلعب بحبك أوي يا بابي ربنا يوفقك يا حبيبي و يخليك لينا و لجمهورك اللي بيعشقك و مستني أعمالك المُبهجة دايما ما شاء الله "، كما هنأها عدد من الفنانين على مسرحية والدها الجديدة، من ضمنهم النجم محمد إمام و الفنانة بدرية طلبة و الإعلامية بوسى شلبى.



دنيا سمير غانم

وعرضت مسرحية " الزهر لما يلعب" يوم الخميس 23 يناير الجارى بمسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم من تأليف وإنتاج أحمد الإبيارى.

و مسرحية "الزهر لما يلعب" يلتقى فيها من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين بعد اللقاء أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية "المتزوجون" على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عاما.

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ويشارك فى بطولة المسرحية كل من إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، وأغانى إسلام عفيفى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقى: محمود صادق، واستعراض أحمد يونس، وملابس هالة الزهوى، وإخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

والفنان الكوميدى سمير غانم يجسد فى مسرحيته الجديدة شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونير، وعندما يلعب "الزهر معه" ينسى زوجته الفنانة "شيرين" التى وقفت إلى جواره وساندته فى مشوار الحياة ويتزوج عليها، حتى انقل حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.

وكانت آخر الأعمال المسرحية لسمير غانم، مسرحية "سيبونى أغنى"، عام 2017، والتى دارت أحداثها فى إطار كوميدى استعراضى غنائى حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية ، وشارك فيها الراحلان، طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم.