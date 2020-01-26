جميلة عوض لـ"الخليج 365": اختياري في لجنة تحكيم "الإسكندرية للفيلم القصير" ثقة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وتابعت جميلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيدة جدًا بالتجربة، وحبيت أخوضها، وبعتبرها ثقة كبيرة من القائمين على المهرجان فيا، وسببها أنهم رأوا فيا نموذج للشباب الناجح".

وعلقت على الانتقادات التي عادة ما توجه للمهرجانات، التي تختار شبابًا كأعضاء لجان تحكيم، قائلة "أنا بتفرج على أفلام من قبل ما اتعلم الكلام ومكنتش بتفرج على كارتون زي الأطفال اللي في نفس سني".

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كانت إدارة الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أعلنت عن اختيار الفنانة الشابة جميلة عوض ضمن أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بقسم مسابقة أفلام الطلبة، والتي تضم الممثلة إنجي وجدان، والمنتج معتز عبدالوهاب.

وتُقام الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 26 وحتى 31 يناير الحالي، وتضم المسابقة هذا العام عشرة أفلام، ما بين روائي، وثائقي، ورسوم متحركة، تمثل طلبة من جامعات مصر المختلفة، من بينها جامعة حلوان، جامعة عين شمس، الجامعة الفرنسية، والمعهد العالي للسينما.

ويُعرض لجميلة في دور العرض السينمائي بالموسم الحالي، فيلم "بنات ثانوي"، ويشاركها البطولة: محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، إنتاج أحمد السبكي.