إيرادات السبت.. "Bad Boys For Life" الأول و"Frozen 2" في المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس السبت 25 يناير، إيراد قُدر بـ462 ألفًا و911 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 260 ألفًا و103 جنيهات، واحتل المركز الثالث فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 248 ألف و498 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 142 ألفًا و491 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "The Gentlemen" وحقق 92 ألفًا و888 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Frozen 2" وبلغ إيراده 70 ألفًا و72 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "the turning" وبلغ ما حققه أمس 65 ألفًا و873 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Spies in Disguise" بعد تحقيقه 43 ألفًا و213 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، وحقق 38 ألفًا و292 جنيهًا، وجاء في المركز العاشر فيلم "under water" محققًا 33 ألفًا و379 جنيهًا.