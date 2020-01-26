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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص المستشار تركي آل الشيخ، الشاعر ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على طمأنة متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، على حالته الصحية.
ونشر تركي صورة ظهر فيها ورأسه مربوطًا بـ"شاش" طبي، و"الكانيولا" في ذراعه، معلقًا "أشكر كل من سأل عني انا بخير ولا تسمعون الاشاعات".
كان الفنان ماجد المهندس أعلن قبل أيام في حفل أحياه بالمملكة العربية السعودية، أن تركي يجري عملية جراحية بالخارج، مضيفًا "قبل ما اجي تواصلت انا وسعادة المستشار أبو ناصر، الله يرجعه بالسلامة وان شاء الله يقوم بالسلامة، قالي هدخل غرفة العمليات، وطلب مني أغني أغنية وقال لي أهديها ليكم لهذا الجمهور الرائع".
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"كانيولا وشاش".. تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه: "لا تسمعون الإشاعات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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