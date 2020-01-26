مخرج "الضيف": مالك كان مرعوب من "الصاوي" وأعجبني قتل الإرهابي بالكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عُرض في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس السبت، فيلم "الضيف" ضمن فعاليات الدورة 46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، وعقب انتهائه، عُقدت ندوة لمناقشته أدارها الناقد رامي المتولي، بحضور مخرج العمل هادي الباجوري، ومدير تصويره مازن المتجول.

وقال الباجوري "لا أرى التصوير في مكان واحد أزمة، بل تحدي"، ورد المتجول مستخدمًا نفس الوصف "الفكرة تحدي بالفعل، وحرصنا ألا يتسرب الملل للجمهور، لذا اخترنا التصوير في أكثر من مكان داخل البيت، لكن في النهاية الفيلم يعتمد أكثر على الحوار".

وأكد المخرج أن مع كل مشروع سينمائي جديد، يأخذ وقتًا طويلًا في التحضير، يحب المذاكرة ومشاهدة الكثير من الأفلام، خاصة تلك التي تنتمي لنفس النوع الذي سيقدم من خلاله العمل، موضحًا "بالطبع لا أقصد النقل عن الأفلام الأخرى، لكن لأتعلم منها الرتم، فهذه النوعية قد تجعل الجمهور يمل ويخرج دون استكمال المشاهدة، فأردت التعرف على كيفية الحفاظ على الرتم ومعرفة كيف حلت الأفلام الأخرى مشاكل هذا النوع".

وأشار إلى أن جلسات عمل كثيرة ونقاش جمعته مع فريق الفيلم "ستايلست ومدير تصوير ومهندس ديكور، وغيرهم" فكلهم أدوات لا يمكنه الابتعاد عنها، إلى جانب الممثلين، الذي حرص على لقائهم ليستفيد منهم، ويسمع إضافاتهم، مع التأكيد على أن في النهاية يكون الرأي الأخير له، مع معرفة كيف يستغل من معه بشكل سليم.

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الباجوري كشف أن دور ضابط الحراسات الذي لعبه محمد ممدوح، وشخصية الخال التي قدمها ماجد الكدواني، لم يتواجدا في النسخة الأولى من السيناريو، متابعًا "عندما تحدثنا على الورق، وجدت أن العمل يحتاج لشيء يكسر الرتم والحالة المزاجية، وفي نفس الوقت يزيد من إثارة الفيلم، والكاتب إبراهيم عيسى عاود الاتصال بي، مقترحًا إضافة دور الضابط، وكانت إضافة منطقية، والشخصية الثانية الخال لكسر الحكاية، وفي نفس الوقت دخل ليقول كلاما مهما جدا في الصميم بخفة ظل".

الفيلم استغرق 4 أسابيع تصوير في مكان واحد، واختار الباجوري أن يصوره بالترتيب بنفس تتابع المشاهد التي رآها الجمهور، معللًا "للحفاظ على حالة الشخصيات المزاجية، وأحب العمل مع الممثلين بحرية، وأعتبرهم من أهم أدواتي، وأعطيهم مساحة لتقديم كل ما لديهم، وذلك بعدما حضرت الفيلم معهم جيدًا قبل التصوير"، لافتا أنه لم يجعل أحمد مالك وخالد الصاوي يلتقيان قبل التصوير، وكان أول لقاء بينهما في الحقيقة وفي الفيلم هو أول مشهد بالفعل في "الضيف": "مالك كان عنده رهبة من خالد الصاوي ومرعوب".

وعن النهاية وما قصده من ورائها، قال "نأمل أن الإرهاب والتطرف ينتهيان، لكن لا أحب ترجمة أعمالي. إبراهيم كان نفسه يقول ان الارهابي يموت بالكتاب، أعجبني المعنى، لكن أردت قول ذلك بشكل أكثر سلاسة، وكان لابد من طعن خالد، والإرهابي قُتل والكتب سقطت عليه، صحيح لم تكن سببا في موته، لكن شاركت في ذلك، وفي النهاية إشارة إلى أن الجهل سبب ما نحن فيه".

"الضيف" تأليف إبراهيم عيسى، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد الصاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، جميلة عوض، ويضم عدد من ضيوف الشرف: ماجد الكدواني، محمد ممدوح، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول.