محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة صور برفقة صديقتها عبر حسابها الخاص على انستجرام. وارتدت درة ملابس شتوية و"أيس كاب" على رأسها. وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تغزل في جمالها، وطالبها بتقديم أعمال فنية جديدة. وتتابع حاليًا درة ردود الأفعال حول فيلمها الجديد الذي يحمل اسم " يوم وليلة" والذي شاركت بطولته الفنان خالد النبوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- درة مع صديقتها في أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.