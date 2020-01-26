الليلة.. زينة ضيفة "الحكاية" مع عمرو أديب على MBC مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه قناة MBC مصر في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، الفنانة زينة.

ومن المقرر أن تتحدث زينة عن أحدث أعمالها، فيلم "الفلوس"، والذي ينافس على إيرادات شباك تذاكر الموسم الحالي، وتتحدث عن مشوارها الفني، وأعمالها المُقبلة.

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على MBCمصر من الجمعة إلى الاثنين، الساعة العاشرة مساءً.