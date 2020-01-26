تراند اليوم : فيديو تشييع جنازة ممثلة شهيرة.. وسط غياب زملائها الفنانين



نعت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مواطنتها الفنانة الشابة دانة عباس الحيدر، التي توفيت الجمعة.

وكتبت العيدان عبر حسابها على تطبيق "انستجرام": "انتقلت الى رحمة الله دانه عباس الحيدر انا لله وان اليه لراجعون الله يرحمها وبغفر لها ويسكنها فسيح جناته وًيصبر اَهلها ادعولها فالدعاء رزق الميت".

ونشرت العيدان مقطع فيديو أثناء تشييع الممثلة الشابة، وسط انتقادات لغياب المشاهير عن جنازتها.

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وكان والد الحيدر نعى وفاتها الجمعة إثر معاناة من سرطان تم اكتشافه في مراحله الأخيرة.

لكن بعض المعلقين أرجعوا وفاة الفنانة الشابة لأسباب نفسية؛ حيث قالوا إنها تعرضت لكثير من حوادث التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهرت الحيدر بمصطلح "خرعتوني" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما كان اخر اعمالها مسلسل "أنا وقلبي".

