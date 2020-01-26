تراند اليوم : تأجيل محاكمة زوج "نانسي عجرم".. و"الهاشم" يعلق لأول مرة

تأجلت إلى 10 مارس المقبل، محاكمة الدكتور فادي الهاشم، زوج المطربة اللبنانية، نانسي عجر في قضية مقتل مقتحم منزله السوري محمد حسن الموسى.

ونقل موقع "في الفن" عن رهاب بيطار، محامية القتيل، إن التأجيل المحكمة قررت تأجيل محاكمة الهاشم "من أجل اكتمال الأوراق، نظرًا لأن ملف القضية غير مكتمل، ويحتاج إلى تقرير الطبيب الشرعي، وتوضيح منه حول التقصير والأخطاء التي تخلو من أي مهنية التي وردت بملف القضية لاستكمال تقرير البحث الجنائي".

وكان فيلا نانسي عجرم في "نيو سهيلة" بلبنان تعرضت للاقتحام، من قبل السوري محمد حسن الموسى، وقيل إن ذلك كان بغرض السرقة، ما دفع الهاشم إلى إطلاق النار عليه، فأرداه قتيلاً في الحال.

وخرج الهاشم عن صمته للمرة الأولى، عقب الحادث. وعلق بشكل غير مباشر عبر حسابه الخاص على تطبيق "انستجرام"، مستعينًا باقتباس شهير للروائية البريطانية "جين رولينج" من سلسلة روايتها الشهيرة "هاري بوتر"، يقول: "أدخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غاليا، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا، فلقد أُنذرت؛ احذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".