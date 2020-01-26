بالفيديو: أحلام توجه تحية خاصة لـ فجر السعيد في ختام موسم الرياض

وجهت المطربة ، أحلام، تحية خاصة، من الحفل الغنائي، الذي أحيته في العاصمة السعودية الرياض، أمس الجمعة.

وحرصت أحلام بعد انطلاق حفلها في الرياض، والذي يحمل اسم “ليلة فنانة العرب”، على توجيه التحية إلى صديقتها، الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، التي مرت بأزمة صحية خلال الأشهر الماضية.

وقالت أحلام للجمهور، وفي حضور فجر السعيد بنفسها: “لن أنسى أن أرحب بشخص غالي عزيز وحبيب، وأعتبر أن 2020 بداية سنة جديدة في عمرها الجديد، وإن شاء الله عمرك طويل، الإعلامية الكبيرة فجر السعيد”.

وتلقت أحلام في حفل تكريمها، درعا من الذهب الخالص، عبارة عن تاج يمثل شعارها “الملكة”.