أمير كرارة يواصل تصوير "الاختيار" لـ رمضان 2020

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "الاختيار"، الذي من المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017

أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

يذكر أن "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.