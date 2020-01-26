الليلة.. فتح باب التقديم لورشة شعبة "مواهب مصر"

قال الفنان وائل ابراهيم، المشرف على شعبة "مواهب مصر" بفرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، ان الشعبة فتحت باب التقدم للأطفال للانضمام الى ورشة التمثيل للأطفال و ذلك ابتداء من اليوم الأحد الموافق 26 يناير و حتى يوم السبت المقبل الموافق 1 فبراير القادم، وذلك عن طريق ملء استمارة المشاركة المتاحة بمسرح متروبول بالعتبة .

أضاف "إبراهيم" ان هناك شروط للتقدم حددتها لجنة الاختبارات التى يرأسها الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، والفنان حسن يوسف، والفنان وائل إبراهيم، والفنان مناضل عنتر، والفنان وائل عوض، تتضمن شروط التقدم أن يكون سن المتقدم من السابعة الى الثامنة عشر.

كما يتوجب تقديم مشهد تمثيلى مسرحي لايتجاوز ال 3 دقائق ، و

ان يجتاز المتقدم اختبار لجنة القبول بنجاح، وسيتم الاعلان عن موعد اختبارات القبول لكل متقدم يومى 2،3 فبراير.

جدير بالذكر ان فريق التدريب بالورشة يتضمن الفنانين حسن يوسف، وائل إبراهيم، مناضل عنتر يذكر أن شعبة مواهب مصر تم تأسيسها بقرار من الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافي شهر نوفمبر الماضي لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية من الأطفال ، و التي تبني لمستقبل مسرحي مشرق و تضخ دماء جديدة في كافة عناصر المسرح.