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تامر فرج يعلق على تحدي دولي بارتون " هي جت عليا "

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شارك الفنان تامر فرج في التحدي الاجتماعي الجديد دولي بارتون dolly parton والذي يقوم فيه المشارك بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة انستجرام، فيسبوك، لينكد إن وأخيرًا موقع التعارف تيندر. 

 

علق تامر فرج على مشاركته في التحدي " يعني

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هي جت عليا "، حصل المنشور على عدد كبير من التفاعل بالأخص صورة تامر على موقع التعارف تيندر والذي أثارت إعجاب الكثير من الجمهور. 

يذكر أن الفنان تامر فرج يشارك حاليًا في

مسلسل الانسة فرح والذي حصد نسب مشاهدة مرتفعة وحصل على تفاعل كبير من الجمهور المشاهد للمسلسل، تدور أحداث العمل داخل إطار كوميدي اجتماعي وهو ما يميزه، الأنسة فرح من بطولة ، أسماء أبو اليزيد، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، هبة عبد العزيز وغيرهم من نجوم الفن.

 

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