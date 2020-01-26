عمرو راضي: أعشق مهنة التمثيل منذ نعومة أظافري

أكد الإعلامي عمرو راضي ونجم السوشيال ميديا، أنه يعكف حاليًّا علي القيام بعمل دورات تدريبية مكثفة في التمثيل لخوض أوله تجاربه السينمائية خلال الفترة المقبلة في فيلم جديد وذلك بعد نجاحه الكبير الذي حققَّه في برنامج "ميصحش كده"والذي أذيع على قناة النهار وحققَّ جماهيرية كبيرة.
وأضاف عمرو راضي: أنه يهوي مهنة التمثيل منذ نعومة أظافره والشهرة التي تحققت بالفعل في الإعلام لذا وجد ضالته حاليًّا في عالمالتمثيل بعد نجاحه في مجال الإعلام والإعلانات مع النجم أحمد حلمي وأمينة خليل وغيرهم واكتساب شهرة كبيرة علي شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار عمر راضي أن دوره في العمل سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، وسيقدم دوّرًا مختلفًا تمامًا عن شخصيته المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التى يقدَّمها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة.
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