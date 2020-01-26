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اسماء أبو اليزيد تروج للموسم الثاني من الآنسة فرح بهذه الطريقة

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روجت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد للموسم الجديد من  مسلسلها الجديد "الأنسة فرح" عبر نشرها مشهد من أحدى مشاهد المسلسل يجمعها بالفنانة ، وذلك  على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

 

وعلقت أسماء على الصورة " النهاردة وبكرة آخر حلقتين في الموسم الأول من مسلسل الآنسة فرح هتوحشونا

لحد ما نشوفكم تاني. "

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تفاعل عدد كبير من جمهور أسماء مع منشورها فلقد حصل على أكثر من 15 ألف إعجاب من جمهورها ومحبيها من داخل الوسط الفني من بينهم بدرية طلبة أو من خارج الوسط فشهدت التعليقات حالة من

الحزن على أنتهاء الموسم الأول من بينهم تعليق لأحدى الجمهور قائلة " لا والنبي " وعدد كبير من التساؤلات عن موعد طرح الموسم الثاني. 

 

الجدير بالذكر أن مسلسل الانسة فرح لاقى إشادات جماهيرية كبيرة وشهد نسبة مشاهدة عالية منذ الحلقات الأولى لعرضه، المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني ومن إخراج وائل فرج.، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

 

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