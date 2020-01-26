غدًا.. كريم عبدالعزيز ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

يحل الفنان كريم عبدالعزيز، ضيف برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وذلك مساء يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين عبر فضائية dmc.
من المقرر أن يكشف كريم خلال الحلقة عن تفاصيل وكواليس أهم أعماله الفنية، وما الجديد الذي يستعد له، كما يكشف عنأسرار للمرة الأولى، وكذلك بعض المواقف التي شهدتها أعماله.
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس.
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