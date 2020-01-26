الليلة.. أحمد العوضي وهنادي مهنا ضيوف برنامج "واحد من الناس"

يحل كل من الفنان أحمد العوضي والفنانة هنادي مهنا، ضيوف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمة الإعلامي عمرو الليثي، وذلك في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد.

يكشف الثنائي عن آخر أعمالهم الفنية ومشاركتهم فى رمضان المقبل، كما تتطرق الحلقة إلى بدايتهم، ويتحدث "العوضي" عن توقفه بالتمثيل ثم عودته مرة أخرى

بمسلسل "السبع وصايا"، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه.

فيما تكشف هنادي عن مدى تأثرها بوالدها وهو الموسيقار المصري هاني مهنا، وتتحدث أيضًا عن كواليس أعمالها مع كبار نجوم الدراما المصرية.