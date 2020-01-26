تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تنطلق مساء اليوم، الأحد، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذى تستمر فعالياته حتى يوم ٣١ من الشهر الجارى في سينما «فريـال».

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم كل من الفنان إبراهيم نصر، سلوى محمد على، وبحضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة، الدكتور محمد العدل الرئيس الشرفى للمهرجان، المخرج محمد محمود رئيس المهرجان، المخرج محمد سعدون مدير المهرجان، والمخرج مونى محمود المدير الفني، وعدد من السينمائيين والإعلاميين والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

كما يتضمن الحفل تقديم لجنة التحكيم للمسابقة الرسمية التى تتكون من المونتيرة المصرية هبة عثمان، والناقد السينمائى أحمد شوقي، ومدير مهرجان الفيلم العربى بروتردام روش عبدالفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجاني، والفنان عمرو عابد.

أما عن مسابقة الطلبة، فتتكون لجنة تحكيمها من الممثلة والمخرجة جميلة عوض، والممثلة والمونتيرة إنجى

وجدان، والمنتج معتز عبدالوهاب، ولجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين، تتكون من الناقدة مروة أبو عيش، والناقدة رانيا يوسف ، والناقدة أمينة عادل، والإعلان عن الفائزين في منحة الإنتاج بالتعاون مع «بركة وان ويب»، لدعم مشروع فيلم قصير.

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ومن المقرر أن يفتتح الفعاليات الفيلم التونسي «حورية لأسامة عزي»، وهو من بطولة الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان، وتدور أحداثه حول حوريّة التى تتمرد على شرطة القرية في سبيل إحياء رابط الحب الذى كان يجمعها بزوجها.

ويشارك في تلك الدورة ١٨ فيلمًا من ٢٠ دولة منها ٦ عروض من مصر، ٥ عروض عربية، و٧ عروض عالمية، ومنها: من مصر أفلام «خام» للمخرج سيف الجابرى، و«برزخ»

للمخرج حسين حسام، ومن تونس «حورية» لـ أسامة عزى، و«قصة حقيقية» لـ أمين لاخنش، ومن لبنان «سلسلة اختفاءات وعلاقات غير مريحة» لـ حسين إبراهيم، و«منارة» لـ زين إسكندر، ومن المغرب «فيلسوف» لـ فاضل عبداللطيف، ومن البحرين «عبور» لـ سلمان يوسف، ومن الإمارات العربية «مريم» لـ محمد أحمد الحمادى، ومن السودان «حاحاى الكلاب» للمخرج صدام صديق، ومن الكويت «المصبغة» لـ سعود بوعبيد، ومن ليبيا «السجين والسجان» من إخراج مهند الأمين.

وتضم المسابقة الوثائقية القصيرة ٨ أفلام، هي: اللبناني «قمر» إخراج حنان عبدالله، والعراقى «الحلم الأول» إخراج محمد العمرى في عرض عالمي أول، والسعودى pianist إخراج حسن مالدوخ، والمصرى «جدي الشقي» إخراج منة البزاوى، والتونسى «الشطحة» إخراج كنزة الدشراوى، والسورى «الثلاثية» إخراج محمد وائل، والسوداني «متلازمة التبيض» إخراج إيمان المرغني، والجزائرى «قلب اللوز» إخراج إيمان العيادي.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.