حرص المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتب رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابة قائلًا: "أشكر كل من سأل عني.. أنا بخير ولاتسمعون الإشاعات". سأل عني.. أنا بخير ولاتسمعون الإشاعات". يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ، كان نشر منذ أيام صورة له داخل أحد المستشفيات أثناء إجرائه بعض الفحوصات الطبية ويتلقى العلاج، بعدما أصيب بوعكة صحية شديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لوعكة صحية.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.