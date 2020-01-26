غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير أحدث أفلامها "حفلة 9" وتكشف سر "طرحة الزفاف"

تعود النجمة غادة عبدالرازق لجمهورها السينمائى بفيلمها الجديد الذى يحمل اسم "حفلة 9"، حيث احتفلت ببدء تصوير أولى مشاهد الفيلم وذلك بتقطيع تورته داخل "الاستديو" بحضور صناع العمل وعدد من الفنانين المشاركين فيه ومنهم كمال أبو رية وأحمد وفيق ونهال عنبر وصبحي خليل وعبدالمنعم ربيع الذي يتولي إخراج وإنتاج العمل والمؤلف عمر عبدالحليم.

في بداية الاحتفال كشفت النجمة غادة عبدالرازق عن سر صورتها التي نشرتها أخيرًا على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" والتي ارتدت خلالها طرحة العروس وهو ما أثار حالة من جدل بين محبيها على "السوشيال ميديا" عن زواجها.. وكشفت فينوس الدراما سر هذه الطرحة بقولها

: "الصورة ضمن أحد مشاهد فيلمها الجديد "حفلة ٩" وهو مشهد زفافها على الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث الفيلم".

أضافت أنها عندما تكون سعيدة تقوم بنشر صورها على إنستجرام وبالتالي فإن سبب ابتعادها لفترة عن أي نشاط أو مشاركات على "السوشيال ميديا" فهو مرورها بفترة نفسية صعبة وأنها خرجت من هذه الحالة فور عودتها للعمل والتمثيل الذي تعشقه.

أشارت إلى أن فيلم "حفلة ٩" هو اسم المكان الذي تدور بداخله أحداث العمل ونفت علاقته بفيلم "موعد على العشاء" لسعاد حسني وحسين فهمي

لكنها أكدت على احتواء فيلمها على جريمة وغموض وتشويق مثير وتتوقع أن ينال إعجاب الجمهور بقوة وتكتمت تفاصيل دورها إلا أنها كشفت بأنها تجسد شخصية "روز" ال "باليرينا" المعتزلة والتي لديها ابنة.

على جانب آخر استقرت "فينوس الدراما" غادة عبدالرازق على المسلسل الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو مسلسل "سلطانة المعز" وهو من نوعية الدراما الشعبية ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل ومحمود البزاوي، من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم وتقدم خلاله دور فتاة شعبية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مشاركتها فى الماراثون الرمضاني بمسلسل "حدوتة مرة" تأليف عمر عبدالحليم وإخراج ياسمين أحمد، وشاركها بطولته مجدي كامل وعبد الرحمن أبو زهرة وعايدة رياض ومحمد شاهين وتناول حياة "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.

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