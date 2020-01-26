ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة التونسية ​لطيفة​، عن موعد طرح كليبها الجديد "في الأحلام"، من خلال صورة نشرتها اليوم من كواليس الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

وكتبت لطيفة :"" استنوا كليب اغنيتي الجديدة في الاحلام يوم الاثنين القادم على قناتي على اليوتيوب، بحبكم".

بدورها قامت الفنان اللبنانية يارا بتهنئة لطيفة على العمل الجديد حيث كتبت لها: الف مبرووووك حياتي لطووووفة على الألبوم ربي يوفقك ان شاء الله ودايماً بالنجاح يا رب".

وكانت لطيفة قد طرحت منذ أيام أحدث كليباتها التي تحمل اسم "أخبروني"، وهي من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقي يحيى الموجي على يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تعلن عن موعد طرح عملها الجديد..ويارا تعلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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