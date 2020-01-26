هكذا عبر محمد إمام عن تقديره لصلاح عبدلله وحسن حسني

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد عادل إمام صورة جديدة تجمعه بالممثلين المصريين القديرين صلاح عبدلله وحسن حسني.

وكتب معلقاً :"من الصور الحلوة اللي الواحد اتصورها، مع العملاقين عم حسن حسني و عم صلاح عبدالله، كان شرف ليا اني اشتغلت معاهم هما الاثنين في اكتر من عمل، ربنا يخليهم لينا".

وأرفق محمد إمام هاشتاغ يشير إلى عيد ميلاد صلاح عبدلله.

محمد إمام، يعرض له في الوقت الحالي فيلم "لص بغداد"، بطولته وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.



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