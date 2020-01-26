خاص الفن-ماريتا الحلاني تستعد لتصوير أغنيتها الجديدة..وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 أن الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ تستعد لتصوير فيديو كليب أغنية جديدة لها بعد 10 أيام.

الأغنية لم تصدر بعد، وتحمل الدراما، وبعيدة عن أجواء الرقص، الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.

وتتولى المخرجة ليال راجحة مهمة إخراج الكليب.

ولم تحدد ماريتا تاريخ اصدار الأغنية بسبب انتظارها ما سيؤول إليه الوضع في لبنان .

ماريتا كانت قد طرحت في السابق مجموعة من الأعمال بينها "إلي وملكي" و"آخر مرة" و"تلاقينا" وآخر مرة" و"ناسيني" و"هيا وهذي" و"متلخبطة" وغيرها من الأغنيات.

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