محمد عساف يحيي حفلاً ناجحاً في مهرجان "هلا بالمجاز"..بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان الفلسطيني ​محمد عساف​حفلاً على مسرح المجاز ضمن أمسيات مهرجان "هلا بالمجاز" في إمارة الشارقة.

وقدم عساف خلال هذا الحفل الفني الكبير مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية كانت البداية بأغنية بصراحة التي حققت انتشارا واسعا، وتلاها بعدد من الأغنيات والمواويل التي أشعل بها مسرح المجاز منها أغنية الهوارة ليقدمها بعذوبة صوته العاشق لتراب فلسطين فحملت كلماتها حماسا رددها معه جمهوره الكبير الحاضر في مسرح المجاز " هوّر يابو الهوارة .. تحلى الليلة الهوارة والتي كتب كلماتها الشاعر الفلسطيني سامي عفانة ".

كما قدم عساف خلال الحفل أغنيته الشهيرة " علي الكوفية " وأغنية " مكانك خالي " بالإضافة إلى " الدحية " ليواصل بتقديم برنامجه الفني لهذه الليلة ليغني أغنية الاسامي هي هي وأغنية للفنان جورج وسوف " يا بياعين الهوى " ليودع مسرح المجاز بأغنية الله يا دار زايد " التي حملت قيم الوفاء للراحل الشيخ زايد.

كما شهد مسرح المجاز عناق علي الكوفية لعساف ويا جبل ما يهزك ريح للعبداللات اذ قدم الفنان محمد عساف والفنان عمر العبداللات ديو لأغنية يا جبل ما يهزك ريح والتي ادخل عليها كلام جديد لتقديمه لأول مرة على مسرح المجاز جاء فيه "من الله بس احنا نخاف وربينا على الخبز الحاف ولعيون محمد عساف يا جبل ما يهزك ريح .

يذكر ان الفنان محمد عساف كان قد شارك في مهرجان المجاز في العام 2014 قدم خلال مشاركته " ملحمة عناقيد الضياء " وشارك بهذه الملحمة الى جانب الفنان حسين الجسمي والفنان لطفي بشناق والفنان محمد الحجار ، فيما كانت المشاركة الثانية في العام الماضي الى جانب الفنان راغب علامة وفي العام 2020 جاءت مشاركته بهذا المهرجان مع الفنان عمر العبداللات .

من ناحية أخرى اقترب إصدار أغنية " شو هالحلاوة " لمحمد عساف والتي تعتبر الثالثة التي يسجلها عساف باللهجة العراقية بعد ان حققت أغنية مكانك خالي وأغنية بصراحة أرقاما كبيرة على مختلف المتاجر الالكترونية لتدخل أغنيته الرومانسية الجديدة العد التنازلي وإطلاقها قريبا .

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