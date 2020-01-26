"نيتين" يحصد جائزة "الصقر الإماراتي القصير" بـ"العين السينمائي"

حصد المخرج الإماراتي طلال محمود الجائزة الأولى كأفضل فيلم عن فيلمه "نيتين" الذي شارك به في الدورة الثانية لمهرجان "العين السينمائي" داخل مسابقة "الصقر الإماراتي القصير".





وفاز المخرج أحمد الملا بجائزة لجنة التحكيم عن فيلم "أمي" بالمسابقة نفسها، وحصلت المخرجة نائلة الخاجة على جائزة "الإبداع لأفضل موهبة إماراتية".

وفاز المخرج حسين جعفر حبيب بجائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر الخليجي القصير"، عن فيلم "المنطقة الرمادية"، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم بالمسابقة نفسها لأحمد خضيري عن فيلم "المتابعون".





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وفي مسابقة "الصقر لأفلام المقيمين"، حصد المخرج فيصل هاشمي الجائزة الأولى عن فيلم "أمبر"، فيما حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم "الملاحظة الأولى" للمخرج ليث الرماحي، وفِي المسابقة ذاتها نالت براء صليبي إشادة لجنة التحكيم كأفضل ممثلة عن فيلم "قرب الموعد".





أما جائزة "الصقر لأفلام الطلبة"، ففازت بها المخرجة مريم الطنيجي عن فيلم "العاصفة"، فيما حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم "ماكينة الرعب" لعمرو لقمان، وشهادة تقدير من لجنة التحكيم لفيلم "العصافير" للمخرجة فوزية محمد.

وكان الفيلم السعودي "نجد" حصد جائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر الخليجي الطويل"، وهو من بطولة حياة الفهد وإبراهيم الحربي وزهرة الخرجي، وإخراج سمير عارف.

وأقيمت الدورة الثانية للمهرجان تحت شعار "سينما المستقبل"، وعرضت 56 فيلما ضمن 7 مسابقات رسمية و12 جائزة، منها مسابقة "الصقر الإماراتي"، وكذلك مسابقة "الصقر الخليجي" للفيلمين الطويل والقصير، بالإضافة لمسابقة "الصقر للمقيمين في دولة الإمارات"، وأفلام "الطلبة" للفيلم القصير.



