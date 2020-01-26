هند صبري: زوجي غير مهتم بأعمالي.. والأمومة صعبة مع التمثيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة التونسية هند صبري أن زوجها غير مهتم بعملها الذي تقدمه سواء على الصعيد الدرامي أو السينمائي، لافتًة إلى أنه لا يشاهد أعمالها وفلسفته في الحياة هي أنه متزوج من هند الإنسانة بشخصها وليس بعملها.

وقالت هند صبري في تصريحات تلفزيونية إن زوجها كشخص لن يأتي في يوم ويقول شاهدي ملفات عمل كذا وكذا لأنه يرى أنه لا يحق له أن يعرف عملها وتفاصيله، منوهًة إلى أنها في بعض الأعمال تطلب منه مرافقتها لمشاهدته من باب أنها تحتاج لرأيه فقط.

وتابعت الفنانة التونسية أنها طلبت منه مشاهدة أعمال منها: "الفيل الأزرق"، و"أسماء"، و"الجزيرة"، كما شاهد حلقات من مسلسلي "حلاوة الدنيا"، و"عايزة أتجوز"، مردفًة: "لذلك لن ترونه معي يشاهد عرضا خاصا لأي فيلم أنا شخصيًا لا أذهب".

وأكدت هند صبري أنها ليست شخصية شكاكة، إضافة إلى أنها عانت الكثير من الإشاعات إلا أنها تتقبل النقد ضدها موضحًة: "أي حد شغلته فنان هتلاقيه حساس أكتر من غيره هو هيحس إن شغله يراه البعض (هشًا) ومن هنا يخاف على عمله لأن الجمهور لا يعرف صعوبة الـ 18 ساعة يوميًا وما يحدث فيهم".

وأوضحت أن من حق الجمهور أن ينتقد بشرط عدم التطاول، لافتة إلى أن النقد الذي يحدث على السوشال ميديا لا تعتبره نقدًا ولكنها تؤمن بنقد عملها الفني من خلال شخص دارس، وهذا تتقبله لأن من يفعله يقوم بعمله وهذا لابد من شكره لأنه لفت انتباهها لشيء ما.

وأكدت هند صبري أن الشهرة متعبة مثلما هي جيدة، مستطردًة أن الأمومة والإنجاب غيرت الكثير من شخصيتها، لافتًة إلى أن العمل مع الأمومة شيء صعب مبينًة: "أنا مبنامش وبحاول على أد ما أقدر أنظم وقتي وأقوم ببعض أعمالي في يوم والتالي أنتبه للبنات".

وأضافت "صبري" قائلًة إن هذا هو السبب وراء عدم ظهورها في الدراما بشكل سنوي مؤكدًة أنها لا تستطيع مواصلة التصوير لمدة 6 أشهر بعيدًا عن بناتها، ولذلك تعمل عامًا وتنقطع آخر لإحداث عملية توازن، إضافة إلى أنها امرأة بيتوتية بطبعها قبل الزواج وهذا زاد من وتيرته بعد الزواج لأنها ليست شخصية اجتماعية سوى بحدود فهي تحب وحدتها وخلوتها.

Advertisements

واستطردت قائلة إن الوسط الفني به نوع من الحظ موضحًة أن هناك أشخاصًا موهوبين ولا يستطيعون الحصول على فرصة، موضحًة أنها تقصد من حديثها النجومية والأضواء وبها، وهذه بها حظ كبير منوهًة: "الفن مبيحبش الواسطة بيحب الحظ".

وعن أصعب الأعمال التي قدمتها في مشوارها الفني قالت: "الفيل الأزرق من أصعبها على الإطلاق ورغم أن شخصيتي في فيلم أسماء كانت صعبة لكنها ليست بذات الصعوبة وشخصيتي في الفيل الأزرق فاقت كل الصعوبات".

وعُرض للفنانة هند صبري مؤخرًا فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، ويشارك فيه: كريم عبد العزيز، ونيللى كريم، وهند صبري، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف، وهو من إنتاج شركة "سينرجي فيلم".