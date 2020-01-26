تشانينغ تاتوم ينفعل على متابع: جيسي جاي أفضل من جينا ديوان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في حين لم يمض سوى حوالي يومين على عودة تشانينغ تاتوم لجيسي جي، إلا أنهما ما يزالان يتمتعان بشعبية كبيرة ويحظيان باهتمام متابعيهما.

ومؤخرًا، نشر تشانينغ أمس الجمعة، صورة جديدة له برفقة جيسي على إنستغرام، ظهرا فيها في غاية الانسجام والراحة، وكما هو متوقع، لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعي تشانينغ ومحبي الثنائي.

إلا أنه وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لفت انتباه تشانينغ تعليق مزعج من أحد المتابعين، يقارن حبيبته جيسي بزوجة تشانينغ السابقة، جينا ديوان، وقال: "جينا كانت أفضل لك".

وهو تعليق استفز تشانينغ للغاية، وسرعان ما رد عليه بحدة، حيث بدأ تعليقه بـ : "أليكس..أنا عادة ما لا أرد على مثل هذا الهراء، ولكن يبدو أنك كسائر كارهي السعداء. لماذا لا تفكر بشأن أفعالك وتنشغل بما يخصك فقط؟".

وتابع تشانينغ رده الغاضب: "إن ما تفعله مؤذٍ، إذا كنت لا تستطيع سوى أن تكون شخصًا سيئًا مليئًا بالكراهية على صفحتي وتعجز عن دعم الجمال الصافي والشفافية، وهما ما تتمتعان به جيسي.. إذن من فضلك اخرج من صفحتي، فليس هناك أحد يريدك هنا، وخاصة أنا".

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لم ينته الأمر عند هذا الحد بالنسبة لتشانينغ، فبعد رده الحاد على التعليق، سرعان ما دافع عن جيسي بشراسة حتى أنه قارن بينها وجينا، حيث قال: "ليس هناك من هو أجمل وأكثر جاذبية من جيسي، ونعم بما في ذلك جينا. فأنا لا أقول سوى الحقيقة. لذا كن حذرًا في تصرفاتك، فنتائجها تعود عليك".

ويبدو أن تشانينغ أدرك أن تعليقه بشأن جينا قد يتم استغلاله بطريقة غير مناسبة، حيث عاد بعد عدة دقائق وأضاف تعليقًا: "لكي أكون واضحًا بالنسبة لآخرين الذين يحبون نشر الفوضى الكراهية، جينا جميلة ورائعة كما هي، ولكن ما أعنيه هو أنه لا يوجد أي شخص أجمل أو أفضل من الآخر، فالجمال لا يقاس، بل أنه في عين ناظره".

وأنهى النجم الأمريكي تعليقه بـ: "لذا، وبينما تنشغلون في نشر الكراهية، سأستمتع بليلتي برفقة سيدتي الرائعة واحتضانها".

يأتي ذلك بعد حوالي يومين فقط من استئناف الثنائي علاقتهما بعد فترة قصيرة من الانفصال، وبالإضافة إلى هذه الصورة التي نشرها تشانينغ، شارك الثنائي أمس الجمعة في أول ظهور لهما على السجادة الحمراء منذ استئناف علاقتهما، حيث تألقا في حفل "شخصية ميوزيكارس للعام" في لوس أنجلوس، وبدت جيسي في غاية الجاذبية بفستان ميتاليك ذي شق عال، وتشانينغ ببدلة كلاسيكية مميزة.