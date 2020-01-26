ياسمين رئيس تُعلن أنها جسّدت كوميديا جديدة بطريقتها الخاصة في "لص بغداد"

أعربت الفنانة ياسمين رئيس عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها عن فيلمها الجديد "لص بغداد"، وقالت ياسمين رئيس": دائما ما يجذبني العمل الذي أقدم فيه شخصية جديدة أو يكون تحدي لي بشكل ما مشيرة إلى أنها في "لص بغداد" أول مرة تقدم أكشن وأيضا كوميدي بشكل كبير، وهو ما جذبها لشخصية "سلمى سليمان" لأنها شخصية كوميدية بطريقتها الخاصة لها لزمات وريئكشنات خاصة بها بسبب ما تقع فيه خلال الفيلم فهي مهووسة تاريخ ولكنها لا تظهر بالنظارة واللوك المعتاد للشخصية المثقفة.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر.

كانت مشاهدات برومو فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام قد وصلت إلى 18 مليون مشاهدة، وذلك قبل طرح الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 22 يناير، للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، يسيطر على البرومو مشاهد الأكشن والمطاردات التى تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تمامًا على السينما المصرية، كما لم يخل البرومو من الكوميديا التى بدت واضحة على النجم الكوميدى الشاب محمد عبد الرحمن "توتة"، كما تصدر البرومو ترندات السوشيال ميديا فور الكشف عنه مباشرة.

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