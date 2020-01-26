محمد عبد الرحمن يكشف عن شخصيته في "لص بغداد"

يعيش الفنان محمد عبد الرحمن حالة من النشاط الفني، حيث يشارك حاليا في فيلم “لص بغداد”، بطولة النجم محمد إمام، والذي بدأ طرحه في جميع دور العرض، وكشف الفنان محمد عبد الرحمن تفاصيل دوره في الفيلم، قائلا إنه يجسد شخصية “مجدي”، وهو صديق “يوسف”، الذي يجسده الفنان محمد إمام، الذي يساعده للوصول إلى الكنز المفقود، مشيرا إلى أن الفيلم ملئ بالكوميديا والأكشن والمغامرات، وهو ما حمسه كثيرا للمشاركة به.

كما تحدث عن تعاونه في العمل مع النجم محمد إمام، حيث قال: “بينا كميا كويسة”، موضحا أنه بمثابة أخ وصديق له، وسبق وأن تعاون معه في العديد من الأعمال، ولديهم القدرة على فهم بعضهم دون الحديث.وعن أعماله القادمة، أوضح عبد الرحمن أنه يصور حاليا فيلم “الخطة العامية”، بطولة علي ربيع، الذي يدور في إطار كوميدي، حيث يجسد شخصية جديدة سيفاجئ الجمهور بها.

أما عن تواجده في رمضان المقبل، أكد عبد الرحمن أن هناك بعض العروض، لكنه لم يستقر بشكل نهائي على أي منها حتى الآن، رغبة منه في انتقاء الأدوار التي ستضيف لمشواره الفني.فيلم “لص بغداد” تدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة للبحث عن كنز مفقود.ويشارك في بطولته كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.



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