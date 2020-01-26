"لص بغداد" يزيح "الفلوس" من صدارة إيرادات السينما المصرية الموسم الحالي

منافسة هزيلة تشهدها دور العرض السينمائية بين 5 أفلام مصرية، على إيرادات شباك التذاكر لموسم إجازة منتصف العام الدراسي، حيث يتنافس كل من فيلم الفلوس، يوم وليلة، بنات ثانوي، دماغ شيطان، ولص بغداد الذي تم طرحه مؤخرًا. الأفلام الخمسة حققت إيرادات مساء أمس الجمعة بلغت 3 ملايين و279 ألفًا و710 جنيهات، وكان نصيب كل فيلم على النحو التالي.

فاز فيلم "لص بغداد" بنصيب الأسد من هذه الإيرادات حيث حقق الفيلم أمس 2 مليون و227 ألفًا و3 جنيهات، ليحتل صدارة شباك التذاكر ويحصل على المركز الأول.فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، بينما هبط للمركز الثاني فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني، وذلك بعد تحقيقه إيرادات بلغت 804 آلاف و479 جنيها.

"الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بينما احتل المركز الثالث فيلم "بنات ثانوي" لجميلة عوض وهنادي مهنا ومي الغيطي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 193 ألفًا و762 جنيها. "بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هنادي مهنا، وجاء في المركز الرابع فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوي، بعد تحقيقه 47 ألفًا و705 جنيهات.

"يوم وليلة" تأليف يحيى فكري، وإخراج منير مكرم، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، وتزيل القائمة فيلم "دماغ شيطان" لباسم السمرة ورانيا يوسف، محققًا 6 آلاف و761 جنيها. "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

"لص بغداد" يحصد مليون و150 ألف جنيه فى أول يوم عرض

انطلاق "لص بغداد" فى جميع دور العرض المصرية والعربية