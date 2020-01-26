ميريام فارس تستعرض مهارتها بالطبخ وسط التنمّر









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: علّقت الفنانة ميريام فارس بشباك التنمّر على "تويتر" حين قررت أن تشارك مع متابعيها مهارتها بطبخ طبق الأرز بالدجاج. فقد وقعت بأخطاء مطبعية في كتابة التغريدة أتبعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتنمّر والسخرية. فقد غرّدت لتخبرهم بتحضير الطبق طالبة مباركتهم بالتوفيق، لكنها كتبت "رد" بدل "رز" ، وكلمة "which" عوضاً عن "Wish". فعلّق البعض "رحم الله اللغة الإنجليزية، فيما قال آخر بأنه إذا كان تطبيقها للطبق بقدر مهارتها بالكتابة، فالدحاجة بعد الطهي ربما ستكون على قيد الحياة!

إلا أنها أبقت على التغريدة وتجاهلت التنمّر وتابعت بمشاركة المزيد من المشاهد خلال تطبيق الوصفة، ما زاد من السخرية حتى وصل الأمر بالمتابعين لينصحوها بطلب غداء Delivery! لكنها ختمت التواصل بلقطة لقالب الكيك المنزلي الذي حضرته بفرن المطبخ.