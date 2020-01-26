شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عنيفة من أيمن بهجت قمر للجان الإلكترونية: "اللى هيشتم بالأم هيتهان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، لحملة هجوم ممنهجة من بعض اللجان الإلكترونية على تويتر عقب تغريدته الساخرة من محاولات جماعة الإخوان الإرهابية، الدعوة للتظاهر، وإثارة الشغب والفوضى فى الشارع المصرى، إضافة إلى دعوات الهارب محمد على، الذى فشلت كل مساعيه لإثارة وافتعال الأزمات بالشارع المصرى عقب تحريضه للمواطنين لقطع الطرق عبر فيديوهاته ورسائله التخريبية التى لم يستجب لها المصريين لوعيهم بالسموم التى يبثها الممثل الهارب.

وحرص الشاعر أيمن بهجت قمر، على التصدى للهجوم الذى تعرض له من المنتقدين والكتائب الإلكترونية المعادية للوطن من خلال الرد على التعليقات، إلا أنه عبر عن غضبه أخيرًا فى تغريده جديدة بعد تعرض البعض لسبه بوالدته، فقال فى تغريدته: "أقولها تانى وهقولها كتير.. هتشتم بالأم أو تغلط هتتهان أنت واللى يتشددلك.. أنا راجل قبل ما أكون فنان وكده.. فاللى هيشتم همسح بيه الأرض عشان محدش يقوللى أنت شخصية عامة.. لا يا حبيبى أنا لا عامة ولا خاصة أنا زيى زيك".



تغريده أيمن بهجت قمر

وردًا على تعليق إحدى متابعيه، وتدعى رغدة، التى كتبت له فى التعليقات: "أرجوكوا أعطونا فن فقط.. بلاش تنزلوا لمستوى يفرغ كلماتكو من جمالها ورقيها"، قال أيمن بهجت قمر: "حاضر هسيب أمى تتشتم عشان مصلحتى كشاعر".

يشار إلى أن الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، كان قد سخر من محاولات الإخوان الدعوة للتظاهر، وإثارة الشغب والفوضى فى الشارع المصرى، قائلا: "عمرو دياب نزل خلص عليهم بعم الطبيب"، وقال أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمى عبر تويتر، السبت، "محمد على والإخوان عمالين ينتعوا بقالهم أسبوع عمرو دياب نزل خلص عليهم بعم الطبيب".

وفى سياق مختلف، نشر أيمن بهجت صورا من مسرحية "سيدتى الجميلة"، للفنانين فؤاد المهندس، وشويكار، وقال :"لو كانت بالألوان، يا بخت اللى شافوها على المسرح".

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أيمن بهجت قمر يرد على تعليقات متابعيه

يذكر أنه خلال حفله الأخير فى مدينة دبى، كشف النجم الكبير عمرو دياب عن أحدث أغنياته بعنوان "عم الطبيب" المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغانى كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامى سمير.

ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا ضخماً فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.

وكان النجم عمرو دياب قد أعلن خلال حفله الأخير فى جدة عن صدور أحدث ألبوماته خلال شهر يناير الجارى، والذى قد طرح منه أغنيات على فترات مختلفة " أنا غير، بحبه، أول يوم فى البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك".

يأتى حفل عمرو دياب عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.