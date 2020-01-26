شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يشارك فى تحدى DollyPartonChallenge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد محمود عبد العزيز، فى تحدى DollyPartonChallenge، المنتشر منذ عدة أيام عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتحدى عبارة عن أربعة صور متنوعة لأربعة تطبيقات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعى وكل تطبيق يمتلك طابع خاص.

وجاءت مشاركة محمد محمود عبد العزيز فى التحدى من خلال نشر صورته عبر حسابه بإنستجرام وهو يرتدى ملابس كاجوال، أما صورته على "لينكيد إن" فكانت صورة ببدلة رسمية كاملة ليبدو الفنان فى مظهر "الجان"، بينما كانت صورته على "تيندر" على شاطئ ساحلى أثناء قضاء إحدى عطلاته الصيفية، أما صورة فيس بوك، فكانت صورة من الطفولة مع والده النجم الراحل محمد عبد العزيز، ووالدته جيجى زويد، وكان تعليقه على هذه الصورة الأخيرة التى جمعته بوالديه، مطالبًا الجمهور بقراءة الفاتحة لوالديه وكل من رحلوا عن عالمنا.

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يشار إلى أن محمد محمود عبد العزيز، لم يفوت أى فرصة للتعبير عن حبه لوالده النجم الراحل محمود عبد العزيز، فدائما ما يعبر فى بوستات حزينة عن فراقه والحنين إليه، فلا شك أن عند وفاة الأب يشعر الإنسان بعدم وجود سنده له فى الحياة، وفى بوست مطلع يناير الجارى، احتفى نجل الساحر المنتج محمد محمود عبد العزيز من خلاله بالعام الحالى 2020، حيث نشر صورة تجمعه بوالده، معلقًا عليها: "أول صور 2020، عادة ربنا ما يقطعها، كل سنة وحضرتك طيب وفى مكان أحسن من هنا.. وأدفع عمرى كله وأرجع للحظة دى وأسند على حضرتك برضه، وأقسم بالله العظيم أنا لسه ساند على حضرتك يا أحن وأغلى وأطيب أب فى الدنيا.. ادعيلى عند حضرتك يا حاج.. اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

لم تكن هذه المرة الأولى التى يعبر فيها نجل الساحر عن حبه لوالده وتعلقه به، حيث ينشر عادة عديد الصور التى توضح تلك العلاقة القوية، وقد كشف مؤخرا عن صورة جديدة للساحر محمود عبد العزيز حيث شاركها مع جمهوره وعلق قائلاً: "الصورة دى اتشافت كتير بس عمرها ما اتشافت كاملة، النهارده لقيت الصورة الكاملة اللى فيها العائلة كاملة "أبويا و أمى و أنا و ده طبعا قبل وصول أخى العزيز كريم.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا".