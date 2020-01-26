شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ردا على هجوم فنانين سوريين على نانسى عجرم بعد أزمة زوجها: لن أتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تثير قضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، بسلاح زوجها الدكتور فادى الهاشم قبل أسابيع على خلفية محاولة سرقة منزلهما وتعريض حياتهما وحياة أطفالهما للخطر، جدلًا واسعًا على المستوى القضائى والفنى، كما أن اللغط المثار حول القضية تسبب فى مشاحنات وغضب من بعض الفنانين السوريين تجاه نانسى وزوجها فى ظل الشائعات التى تشير لوجود علاقة عمل تربط القتيل سورى الجنسية بمنزل الفنانة اللبنانية، ما جعل بعض فنانو سوريا يصبون غضبهم على نانسى وزوجها من خلال التصريحات.

وفى الوقت الذى حسم فيه البعض موقفهم من القضية بالانحياز للقتيل دون انتظار انتهاء التحقيقات مدافعين عن مواطنهم، هناك آخرين وقفوا على الحياد فى انتظار النتائج النهائية للتحقيقات، كما قرر البعض الآخر عدم الاهتمام أو التعليق على القضية، ومن بين هؤلاء الفنانة السورية أصالة، التى قررت الابتعاد عن تلك الأزمة والاهتمام بشئونها الخاصة فقط.



تغريده أصالة

وفى أول تعليق من أصالة، قالت: "لمّ أُبدى أى رأى فيما يتعلّق بالقضايا المُتداولة، فقط لأنّى لا أُريد أنّ أتدخّل كونى مُنغمسة بقضيّتى الخاصّة، وعملى وعائلتى، لكمّ محبّتى ومساءكم سعيد.. أصالة"، ورغم أن صولا لم تشر صراحة لقضية أزمة قتيل منزل الفنانة نانسى عجرم، إلا أنها القضية الوحيدة المثارة حاليًا وفيها تداخل وجدل بين الفنانيين فى لبنان وسوريا، خاصة فى ظل تعرض نانسى لهجوم من بعض الفنانين ليس من سوريا فقط، بل ومن بعض اللبنانيين أيضًا المهتمين بتفاصيل القضية.

ويشار إلى أن أخر تطورات بشأن تلك القضية، كانت من جانب ريهاب بيطار، وكيلة أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، محمد الموسى، التى كشفت أنه عند اجتماعها مع قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان، أكد لها وبشكل واضح وصريح أن رأيه بالقضية لن يتأثر بكل ما يكتب وقيل عنها فى وسائل الإعلام، وبالتالى فإن قراره سيكون شفافا ومحايدا وعادلا.

وقالت رهاب، فى تصريحات عبر صفحتها على موقع فيس بوك: "أنه عند اجتماعنا مع قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان الأستاذ نقولا منصود، أكد وفى شكل واضح وصريح أن رأيه بالقضية لن يتأثر بكل ما كتب وقيل فى الإعلام، وبالتالى فإن قراره سيكون شفافا ومحايدا وعادلا، وهذا بالضبط ما نطلبه ونسعى إليه".

وكانت رهاب بيطار، محامية أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أكدت أن الدكتور فادى الهاشم خضع لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف بعيادته، مشيرة أن من ضمنها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة.

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وقالت رهاب، عبر حسابها حسابها على فيس بوك: "خضع فادى الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادى منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وتقدم فادى الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب، هذا وقد ترك فادى الهاشم رهن التحقيق"، وأضافت: "عينت الجلسة القادمة بتاريخ 2020/3/10 استدعاء كل العاملين فى العيادة للتحقيق، وشخص يدعى أبو الذهب، وشقيق فادى الهاشم للتحقيق معهم فى الجلسة وأخذ إفادتهم".

ويذكر أن الفنانة السورية سارة نخلة، كانت قد هاجمت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، عقب توجيه تهمة القتل العمد لزوجها فادى الهاشم، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، قائلة: "يارب بس تكونوا مبسوطين دلوقتى من أول يوم قولت إن الولد الى اتقتل دا مش مقتول فى الڤيلا أصلا".

وتابعت: "الولد اتقتل برا الفيلا لأسباب ماتت معه، وياريت نعرفها، والفيديو التمثيلى دا إخراج وإنتاج القاتل، وتمثيل الولد الصحفى القريب للعيلة اللى اسمه إيلى، بسبب الشبه الكبير بينه وبين المغدور"، واختتمت كلامها قائلة: "اه أنا بدافع عن ابن سوريا المغدور المظلوم وقولت كدا من أول يوم والدنيا قامت ما قعدت بقولكو مش هو الى فى الفيديو أصلا.. زوج نانوسة مجرم قاتل وهى عارفة كويس أوى وكنت بكتبلها كومنتس على إنستجرام وتمسحها".

وكان قد سبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، عن انفصالهما بشكل رسمى عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".