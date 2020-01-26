شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ دكتورة فى معمل الربوت بـ"النهاية" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة سهر الصايغ شخصية دكتورة تعمل فى معمل خاص بالربوت، خلال أحداث مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وتتعرض لكثير من المواقف بجانب بطل العمل، كما انتهى الشريف من تصوير مشهد الاستنساخ، داخل ديكور خاص بمدينة الإنتاج الإعلامى.

‪ مسلسل "النهاية" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمروعبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

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وانتهى المؤلف عمرو سمير عاطف من كتابة 25 حلقة من مسلسل "النهاية - The End"، ويواصل كتابة الـ 5 حلقات المتبقية من العمل المقررعرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث انطلقت المشاهد الأولى فى الأردن، وجمعت بين يوسف الشريف ومعظم الفنانين المشاركين فى البطولة.

يشار إلى أن سهر الصايغ شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "فكرة بمليون جنية" مع نجم مسرح مصر على ربيع للمخرج وائل إحسان وشارك فى بطولة العمل الفنانة صابرين والفنانة ولاء الشريف ومايان السيد واخرون تأليف امين جمال وإبراهيم محسن.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.



