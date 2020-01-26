"بصور في حمام السباحة وأخرى كوميدية".. الفنانون يشاركون في تحدي "DollyParton"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأ تحدي DollyPartonChallenge، منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صورة نشرتها الفنانة الأمريكية دوللي بارتون عبر حسابها على تويتر.

الصور جاءت مقسمة لأربع أقسام، صورة لـ"LINKEDIN"، وصورة أخرى لفيس بوك، وثالثة لإنستجرام، ورابعة لـ"TINDER"، وكل صورة حسب طبيعة الموقع من وجهة نظرها.

وانتشر التحدي بقوة ووصل إلى مصر، وشارك فيه بعض الفنانين، ونستعرض بعض الفنانين الذين شاركوا في التريند..

آسر ياسين

شارك أسر ياسين بصورة مجمعة له، وعلق عليها: "يالا بينا".

أسماء جلال

وعلقت أسماء جلال على صورتها: "احصل على المرأة تستطيع فعل كل شيء، ليس لدي أكونت على تندر".

تامر حبيب

وعلق تامر حبيب: "حلوة اللعبة ديه".

توني ماهر

وعلق توني ماهر: "للضحك فقط".

مايان السيد

وكتبت مايان السيد: "أنا على إنستجرام فقط".

محمد عبدالرحمن

واكتفى محمد عبدالرحمن بتعليق: "dollypartonmemechallenge"

ياسمين الخطيب

وكان اشتراك الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب مختلفا، إذ استعانت بصورة للفنانة هياتم، في صورة "تندر".

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أحمد أمين

وعلق الفنان أحمد امين قائلا: "معنديش غير إنستجرام وفيس بوك ينفع، وله حظي قليل في تحدياتي".

محمد ممدوح

وكتب الفنان محمد ممدوح: "حبيت اشارك في التريند"

حسام الحسيني

وشارك المخرج والممثل حسام الحسيني، وعلق: "نحن نذهب لتحدي جديد"

علياء عساف

وعلقت علياء عساف: "لا أملك أي منصات غير فيس بوك وإنستجرام، لا تبحث عني في تندر".

سلمى أبو ضيف

كتبت سلمى أبو ضيف: "علي فكرة أنا معنديش أي سوشيال ميديا من وسائل التواصل الاجتماعي غير إنستجرام بس قولت ألعب معاكوا اللعبة دي".

علي الطيب

الفنان علي طيب شارك بشكل مختلف، إذ وضع صورة لفيس بوك، وإخرى لإنستجرام، وثالثة مع الفنانة روبي وأطلق عليها روبي، وأخرى من غلاف إحدى المجلات.

مصطفى بسيط

وعلق مصطفى بسيط: "أنا مش فاهم حاجة، بس واحد حبيبي بعتهالي، قلي نزلها قلت اعمل زي الناس".

أحمد داود

وعلق أحمد داود: "لا أملك حسابات على تندر أو لينكد إن، لكن من باب الضحك".