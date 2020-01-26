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"بصور في حمام السباحة وأخرى كوميدية".. الفنانون يشاركون في تحدي "DollyParton"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأ تحدي DollyPartonChallenge، منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صورة نشرتها الفنانة الأمريكية دوللي بارتون عبر حسابها على تويتر.

الصور جاءت مقسمة لأربع أقسام، صورة لـ"LINKEDIN"، وصورة أخرى لفيس بوك، وثالثة لإنستجرام، ورابعة لـ"TINDER"، وكل صورة حسب طبيعة الموقع من وجهة نظرها.

وانتشر التحدي بقوة ووصل إلى مصر، وشارك فيه بعض الفنانين، ونستعرض بعض الفنانين الذين شاركوا في التريند..

آسر ياسين

شارك أسر ياسين بصورة مجمعة له، وعلق عليها: "يالا بينا".

آسر ياسين_1

أسماء جلال

وعلقت أسماء جلال على صورتها: "احصل على المرأة تستطيع فعل كل شيء، ليس لدي أكونت على تندر".

أسماء جلال_2

تامر حبيب

وعلق تامر حبيب: "حلوة اللعبة ديه".

تامر حبيب_3 copy

توني ماهر

وعلق توني ماهر: "للضحك فقط".

توني ماهر_2 copy

مايان السيد

وكتبت مايان السيد: "أنا على إنستجرام فقط".

مايان السيد copy

محمد عبدالرحمن

واكتفى محمد عبدالرحمن بتعليق: "dollypartonmemechallenge"

محمد عبدالرحمن copy

ياسمين الخطيب

وكان اشتراك الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب مختلفا، إذ استعانت بصورة للفنانة هياتم، في صورة "تندر".

ياسين الخطيب copy

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أحمد أمين

وعلق الفنان أحمد امين قائلا: "معنديش غير إنستجرام وفيس بوك ينفع، وله حظي قليل في تحدياتي".

أحمد أمين_1

محمد ممدوح

وكتب الفنان محمد ممدوح: "حبيت اشارك في التريند"

محمد ممدوح

حسام الحسيني

وشارك المخرج والممثل حسام الحسيني، وعلق: "نحن نذهب لتحدي جديد"

حسام الحسيني copy

علياء عساف

وعلقت علياء عساف: "لا أملك أي منصات غير فيس بوك وإنستجرام، لا تبحث عني في تندر".

علياء عساف_1 copy

سلمى أبو ضيف

كتبت سلمى أبو ضيف: "علي فكرة أنا معنديش أي سوشيال ميديا من وسائل التواصل الاجتماعي غير إنستجرام بس قولت ألعب معاكوا اللعبة دي".

سلمى أبو ضيف copy

علي الطيب

الفنان علي طيب شارك بشكل مختلف، إذ وضع صورة لفيس بوك، وإخرى لإنستجرام، وثالثة مع الفنانة روبي وأطلق عليها روبي، وأخرى من غلاف إحدى المجلات.

علي الطيب copy

مصطفى بسيط

وعلق مصطفى بسيط: "أنا مش فاهم حاجة، بس واحد حبيبي بعتهالي، قلي نزلها قلت اعمل زي الناس".

مصطفى بسيط copy

أحمد داود

وعلق أحمد داود: "لا أملك حسابات على تندر أو لينكد إن، لكن من باب الضحك".

أحمد داود copy

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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