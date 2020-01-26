تعرف على نجوم ومواعيد حفلات عيد الحب في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت دار الأوبرا المصرية عن حفلات عيد الحب، الشهر المقبل.
وقررت دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، الاحتفال بـ"عيد الحب" على مدار يومي 12 و و14 فبراير المقبل.
وتحيي النجمة أنغام على المسرح الكبير، حفلها، يوم 12 فبراير، وتطرح تذاكره على 4 فئات: الأولى بـ1500 جنيه، والثانية بـ100 جنيه، والثالثة بـ750 جنيها، والرابعة بـ500 جنيه.
كما يحيي هاني شاكر حفلا يوم الجمعة 14 فبراير المقبل، على المسرح الكبير، في تمام الثامنة مساء، فيما يحيي الفنان خالد سليم حفلا في اليوم نفسه، لكن على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا في الإسكندرية.
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